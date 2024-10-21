У Києві вантажівка влетіла у маршрутку, є постраждалі та загибла: деталі від прокуратури (фото, відео)

За словами водія "Газелі", у вантажного автомобіля відмовили гальма.

У Києві сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі: шестеро людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня 2024 року приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.

"Попередньо, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждалих ще встановлюється", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Згідно з даними "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп’яніння. За словами водія "Газелі", у вантажного автомобіля відмовили гальма.

Раніше повідомлялось про дев'ятьох постраждалих внаслідок ДТП.

У Києві вантажівка в’їхала у маршрутку

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