У Києві вантажівка влетіла і знесла високовольтну електроопору на Троєщині: фото

У разі вимкнення електроенергії, мешканців попереджатимуть заздалегідь.
Сьогодні, 12 червня, о 09:00 на вулиці Пухівській у Деснянському районі Києва, вантажівка в'їхала високовольтну опору лінії електропередач. В результаті зіткнення металева опора повалилась на землю.
Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".
Зараз фахівці ліквідовують наслідки аварії на транзитній високовольтній мережі 110 кВ "ТЕЦ-6". Вона живить Лівий берег Києва.
"Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної. Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега зі світлом", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні роботи триватимуть впродовж двох днів.
"У разі необхідності відключення клієнтів для виконання робіт ми будемо інформувати додатково", - зазначили в Київських електромережах.
Нагадаємо, у Львівській області струмом вбило водія, який в'їхав в електроопору.