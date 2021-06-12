У Києві вантажівка влетіла і знесла високовольтну електроопору на Троєщині: фото

У разі вимкнення електроенергії, мешканців попереджатимуть заздалегідь.

Сьогодні, 12 червня, о 09:00 на вулиці Пухівській у Деснянському районі Києва, вантажівка в'їхала високовольтну опору лінії електропередач. В результаті зіткнення металева опора повалилась на землю.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".

Зараз фахівці ліквідовують наслідки аварії на транзитній високовольтній мережі 110 кВ "ТЕЦ-6". Вона живить Лівий берег Києва.

"Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної. Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега зі світлом", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи триватимуть впродовж двох днів.

"У разі необхідності відключення клієнтів для виконання робіт ми будемо інформувати додатково", - зазначили в Київських електромережах.

Нагадаємо, у Львівській області струмом вбило водія, який в'їхав в електроопору.

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