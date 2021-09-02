У Києві вантажівка в'їхала у фонтан і провалилась на відреставрованій Арсенальній площі

У Києві вантажівка в'їхала у фонтан і провалилась на відреставрованій Арсенальній площі

Оновлену Арсенальну площу тільки вчора ввечері відкрили.

У Києві вантажівка в'їхала у так званий сухий фонтан і провалилась.

Пригода сталася на щойно відреставрованій Арсенальній площі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили "сухий" фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані", - написав Кличко.

Нині фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою.

Інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

"А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати усі спричинені збитки", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, у Києві після дворічної реконструкції відкрили центральний автовокзал.

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