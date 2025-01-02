У Києві вантажівка перекинулася з Південного мосту: деталі інциденту

На місці працювали 9 рятувальників і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Сьогодні, 2 січня, о 06:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про ДТП на з’їзді з Південного мосту у Голосіївському районі. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля “Volvo” через погане самопочуття втратив контроль над керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу з мосту.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у місті Києві.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які деблокували водія вантажівки та передали його медикам. Водій, однак, відмовився від госпіталізації.

У Києві вантажівка перекинулася з Південного мосту

Рятувальники також виконали роботи зі змиву пального з проїжджої частини, аби забезпечити безпеку руху.

На місці працювали 9 рятувальників і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 грудня під час комендантської години в Солом’янському районі Києва сталася смертельна аварія за участі електрокара Tesla.