У Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО: фото

У Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО: фото

Невідомі облили пам’ятну дошку у Голосіївському районі столиці червоною фарбою.

У Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО.

Невідомі облили пам’ятну дошку у Голосіївському районі столиці червоною фарбою.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Місцеві мешканці, які помітили такий вандалізм у парку імені Рильського, звернулися до поліції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські зазначили, що випадок зареєстровано, пізніше буде ухвалено рішення про кваліфікацію події.

До словам, у 2019 році вандали вже обливали цей пам’ятник у парку Рильського фарбою.

За скоєне зловмисникам загрожує штраф або до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва невідомі вистрілили у будівлю адвокатської контори із гранатомета РПГ-26.

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