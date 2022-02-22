У Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО: фото

Невідомі облили пам’ятну дошку у Голосіївському районі столиці червоною фарбою.
У Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО.
Невідомі облили пам’ятну дошку у Голосіївському районі столиці червоною фарбою.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Місцеві мешканці, які помітили такий вандалізм у парку імені Рильського, звернулися до поліції.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Поліцейські зазначили, що випадок зареєстровано, пізніше буде ухвалено рішення про кваліфікацію події.
До словам, у 2019 році вандали вже обливали цей пам’ятник у парку Рильського фарбою.
За скоєне зловмисникам загрожує штраф або до п'яти років обмеження волі.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва невідомі вистрілили у будівлю адвокатської контори із гранатомета РПГ-26.
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