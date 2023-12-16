У Києві вандали знищили дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного – фото

Дерево у пам’ять про загиблого Героя Романа Ратушного простояло лише декілька днів.

У Києві невідомі зрізали 12-річний дуб, який містяни висадили 13 грудня, аби вшанувати пам'ять відомого столичного активіста і розвідника Романа Ратушного, який загинув у бою під Ізюмом на Харківщині, 9 червня 2022 року. Йому було 24 роки.

Про це повідомили у "Київзеленбуді".

Злочин стався у ніч проти 15 грудня у Шевченківському районі столиці на вулиці Січових Стрільців. Дерево простояло лише два дні.

"Невідомі особи знищили дерево, залишивши невелику нижню частину стовбура. Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією "Зберегти Квіти України", мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи", - йдеться у повідомленні.

Дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного / Фото: Київзеленбуд

Зрізаний дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного / Фото: Київзеленбуд

Зрізаний дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного / Фото: Київзеленбуд

Столичні комунальники та меценати звернулися до правоохоронців з проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, які знищили дуб.

"Кожне неправомірне видалення зелених насаджень столиці карається законом! Комунальне об’єднання закликає киян та гостей столиці бути свідомими та з повагою ставитися наших Героїв, які ціною власного життя наближають Україну до перемоги", – підкреслили у "Київзеленбуді".

Роман Ратушний від перших днів повномасштабної війни долучився спершу до лав територіальної оборони Києва, а потім воював як розвідник у складі 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". До повномасштабного вторгнення Роман очолював громадську ініціативу "Захистимо Протасів Яр". Активіст разом з однодумцями боровся проти будівництва багатоповерхівок у парковій зоні Києва.

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