У Києві в’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час: що сталося

У Києві в’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час: що сталося

Треба дати час саперам розмінувати території.

У Києві в’їзд на територію Пущі Водиці, що входить до Оболонського району Києва, обмежено на невизначений час.

Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик у Facebook.

"Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в’їзд на територію Пущі, і пов'язане воно з величезною кількістю об’єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю право озвучувати", - зазначив він.

За словами голови РДА, в першу чергу в’їзд заборонено, щоб дати час саперам розмінувати території, оскільки саме Оболонський район взяв на себе значну частину удару, який отримав Київ.

"Точного строку заборони поки немає, адже об’єм роботи просто колосальний: перевірити будинки, вулиці, згарища, лісополоси і очистити їх від снарядів, гранат, мін та розтяжок і навіть тіл", - додав Фесик.

Голова Оболонської РДА зазначив, що правоохоронці також фіксують і документують численні пошкодження, щоб потім використати ці докази в міжнародних та національних судах.

Національна поліція, ТРО та ДФТГ Оболонського району організували охорону території від мародерства.

"На жаль, мародерство є. В основному це місцеві "елементи", які обов’язково будуть покарані", - запевнив Фесик.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, що російські окупанти вчинили в Бучі, у Заходу більше не має бути вагань щодо запровадження жорстких санкцій проти РФ.

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