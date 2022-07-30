У Києві в ТЦ "Глобус" агресивний чоловік накинувся на співробітників з лайкою та погрозами: відео 18+

Неадекват примушував людей лягати на підлогу обзивав сепарами, а також намагався "затримати" їх з криками "за зраду батьківщині".
У Києві в ТЦ "Глобус" агресивний чоловік накинувся на співробітників з лайкою та погрозами.
Чоловік поводився дуже агресивно, кидався на працівників ТЦ, лаявся та бив ногами скляні двері.
Він примушував людей лягати на підлогу обзивав сепарами, а також намагався "затримати" їх з криками "за зраду батьківщині".
Причина такої поведінки невідома, але можна припустити, що молодик перебував під дією наркотиків чи алкоголю.
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Нагадаємо, у ТРЦ Києва місяць тому зачинили дитмайданчики та центри розваг.
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