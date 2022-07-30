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У Києві в ТЦ "Глобус" агресивний чоловік накинувся на співробітників з лайкою та погрозами: відео 18+

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У Києві в ТЦ "Глобус" агресивний чоловік накинувся на співробітників з лайкою та погрозами: відео 18+

Ілюстративне фото / Фото: glassteam.ua

Неадекват примушував людей лягати на підлогу обзивав сепарами, а також намагався "затримати" їх з криками "за зраду батьківщині".

У Києві в ТЦ "Глобус" агресивний чоловік накинувся на співробітників з лайкою та погрозами.

Чоловік поводився дуже агресивно, кидався на працівників ТЦ, лаявся та бив ногами скляні двері.

Він примушував людей лягати на підлогу обзивав сепарами, а також намагався "затримати" їх з криками "за зраду батьківщині".

Причина такої поведінки невідома, але можна припустити, що  молодик перебував під дією наркотиків чи алкоголю.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Нагадаємо, у ТРЦ Києва місяць тому зачинили дитмайданчики та центри розваг.

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