У Києві в школі, розташованій навпроти Дарницької РДА, впала підвісна стеля: фото

На щастя, внаслідок обвалення ніхто не постраждав.
У Києві в школі №296 впала підвісна стеля.
На щастя, внаслідок обвалення ніхто не постраждав.
Про це повідомляє паблік "Типовий Київ".
"Додає пікантності ситуації те, що школа розташована прямісінько навпроти Дарницької РДА", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Чернігівській області у Новгород-Сіверській гімназії №1 обвалилася стеля. На учнівські парти впали шматки цементу. За даними місцевих ЗМІ, обвал стелі у цій гімназії трапляється вже втретє.
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