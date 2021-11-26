У Києві в школі, розташованій навпроти Дарницької РДА, впала підвісна стеля: фото

У Києві в школі, розташованій навпроти Дарницької РДА, впала підвісна стеля: фото

На щастя, внаслідок обвалення ніхто не постраждав.

У Києві в школі №296 впала підвісна стеля.

На щастя, внаслідок обвалення ніхто не постраждав.

Про це повідомляє паблік "Типовий Київ".

"Додає пікантності ситуації те, що школа розташована прямісінько навпроти Дарницької РДА", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Чернігівській області у Новгород-Сіверській гімназії №1 обвалилася стеля. На учнівські парти впали шматки цементу. За даними місцевих ЗМІ, обвал стелі у цій гімназії трапляється вже втретє.

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