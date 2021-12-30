У Києві в садочку дитину зацькували за відмову матері скинутися на подарунок

У Києві в садочку дитину зацькували за відмову матері скинутися на подарунок

Жінка відмовилася давати 5 тисяч на привітання вчителів.

В одному з дитячих садочків у Святошинському районі Києва виник скандал через постійні побори. Дитину однієї з матерів, яка обурювалася найбільше, пообіцяли зробити "білою вороною".

Про це розповіла сама жінка розповіла у Facebook ГО "БАТЬКИ SOS".

"За минулий навчальний рік батьки здали понад 50 тисяч гривень (на ремонт групи та щомісяця до фонду)! У травні від ГБК (голова батьківського комітету – ред.) прийшло у вайбер-чат повідомлення, що у фонді групи мінус дві тисячі, і гроші знову потрібно", – написала мати Марина Б. у групу "БАТЬКИ SOS" 27 грудня.

Вже в поточному навчальному році голова комітету вимагала, щоб батьки здали їй по 200 гривень і ще по 300 гривень на канцелярію. Крім того, батьки повинні були заплатити по 5 тисяч гривень на привітання педколективу з професійним святом.

Жінка відмовилася платити 5 тисяч гривень на подарунки і ще 200 "просто так", давши гроші лише на зошити для дитини. Зошити купили, але дитину змусили писати на листочках. А коли мати почала обурюватися, ГБК повідомила їй, що дитина стане "білою вороною".

Крім того, незадоволених матерів на батьківських зборах, за їхніми словами, принижували і чинили тиск. Але обурені жінки звернулися до Департаменту освіти і науки КМДА та Районного управління освіти.

"У Міністерстві якості освіти повідомили, що ситуація є булінгом. Тому що дитина писала на листочку, поки ми розбиралися з цією історією", – розповіла Марина.

У садочку почалися перевірки, а в паралельній групі також виник скандал – батьки здавали гроші "на вікна" та інше по 2 тисячі гривень з людини. "Посипалися" нові скарги і, на теперішній час, завідувачці винесли догану і позбавили річної премії, а батьківський комітет розформували.

Нагадаємо, в обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.

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