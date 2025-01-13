У Києві в ресторані відмовились обслуговувати військового у формі: вказівка керівництва

За словами військового, це вже не перший випадок такої зневаги з боку керівництва цього ресторану.

У Києві, в одному із ресторанів Оболонського району працівник відмовився обслуговувати військового.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

На кадрах видно, що військовий зайшов до закладу випити кави. Натомість працівник відмовся обслуговувати військового.Своє рішення він пояснив тим, що мовляв власник закладу забороняє пускати відвідувачів у військовій формі.

Далі наводимо діалог між військовим і працівником ресторану.

Військовий: Ти військовослужбовцю відмовляєшся робити каву..

Працівник: Так, при всій повазі, я не можу. Мені заборонили обслуговувати...

Військовий: Хто вам заборонив обслуговувати військових.

Працівник: На жаль, я не можу сказати. Керівництво закладу.

У Києві в ресторані відмовились обслуговувати військового

Як додає Оbozrevatel, інцидент стався 12 січня, о 21.30.

У коментарі виданню військовий розповів, що на місце події приїжджали правоохоронці, які з‘ясували: відвідувач тверезий і не вчиняє ніяких правопорушень, та після цього поїхали.

За словами військового, це вже не перший випадок такої зневаги з боку керівництва цього ресторану.

"Кожного разу під час появи військових громадянин Туреччини Айхан О. викликає поліцію Оболонського району та поліція охорони, оскільки використовує приміщення ресторану як власний офіс та проводить там зустрічі, постійно спілкуючись російською мовою. Керівництво ресторану в особі директора Руслана, менеджера Інни та співвласника громадянина Туреччини Айхана О. проявили зневагу до військових", – стверджує воїн.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на честь загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

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