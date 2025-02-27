У Києві в районі Дарницької площі за адресою Павла Усенка, 7/9 сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування (СТО).

Про це розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.

"Поки площа пожежі уточняється. До гасіння вогню залучено 20 рятувальників та чотири пожежні автівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежники працюють на місці події, намагаючись оперативно загасити полум’я та запобігти його подальшому поширенню.

У Києві в районі Дарницької площі масштабна пожежа: що палає

За словами очевидців, у районі чутні звуки детонації, що може свідчити про наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лейпцизькій у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) спалахнула пожежа.

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