У Києві в районі Дарницької площі масштабна пожежа: що палає

Рятувальні служби працюють на місці, чутні звуки детонації.
У Києві в районі Дарницької площі за адресою Павла Усенка, 7/9 сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування (СТО).
Про це розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.
"Поки площа пожежі уточняється. До гасіння вогню залучено 20 рятувальників та чотири пожежні автівки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежники працюють на місці події, намагаючись оперативно загасити полум’я та запобігти його подальшому поширенню.
За словами очевидців, у районі чутні звуки детонації, що може свідчити про наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Лейпцизькій у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) спалахнула пожежа.
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