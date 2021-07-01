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У Києві в приміщенні житлового будинку спалахнув супермаркет: відео

У Києві в приміщенні житлового будинку спалахнув супермаркет: відео

У Києві в приміщенні житлового будинку спалахнув супермаркет: відео

Фото із соцмереж

Причини пожежі встановлюються.

У Києві на бульварі Кольцова у четвер, 1 липня, спалахнув супермаркет. На місці пожежі працюють рятувальники. 

Про це повідомляють в спільноті "Київ оперативний". 

Супермаркет розташований в приміщенні житлового будинку. На відео помітно, що вогонь охопив частину фасаду та частково знищив його.

На місці події працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки займання. Також уже прибули поліцейські та медики. 

У ДСНС у м. Києві повідомили, що пожежа сталась у прибудові до магазину. Площа займання становила 20 кв.м. З місця пожежі евакуювали покупців. 

"Було встановлено, що загоряння сталося в прибудові до магазину з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:48 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м та о 20:07 ліквідовано", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Мукачеві через пожежу у готелі згоріло кілька дахів, а сотні будівель залишились без світла

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