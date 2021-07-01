У Києві в приміщенні житлового будинку спалахнув супермаркет: відео

Причини пожежі встановлюються.
У Києві на бульварі Кольцова у четвер, 1 липня, спалахнув супермаркет. На місці пожежі працюють рятувальники.
Про це повідомляють в спільноті "Київ оперативний".
Супермаркет розташований в приміщенні житлового будинку. На відео помітно, що вогонь охопив частину фасаду та частково знищив його.
На місці події працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки займання. Також уже прибули поліцейські та медики.
У ДСНС у м. Києві повідомили, що пожежа сталась у прибудові до магазину. Площа займання становила 20 кв.м. З місця пожежі евакуювали покупців.
"Було встановлено, що загоряння сталося в прибудові до магазину з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:48 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м та о 20:07 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мукачеві через пожежу у готелі згоріло кілька дахів, а сотні будівель залишились без світла.