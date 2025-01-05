У Києві в пожежі загинули 2 людини (фото)

Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки.

У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини, ще одна особа постраждала.

Про це передає ДСНС Києва.

Інцидент на вулиці Ореста Левицького, що у Деснянському районі столиці.

Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки. На жаль, вогнеборці виявили тіла двох людей. Також одна особа постраждала.

"О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", – розповіли рятувальники.

Пожежа в Києві

Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у у Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб.

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