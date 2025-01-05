У Києві в пожежі загинули 2 людини (фото)

Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки.
У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини, ще одна особа постраждала.
Про це передає ДСНС Києва.
Інцидент на вулиці Ореста Левицького, що у Деснянському районі столиці.
Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки. На жаль, вогнеборці виявили тіла двох людей. Також одна особа постраждала.
"О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", – розповіли рятувальники.
Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що у у Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб.
Читайте також:
- Згоріла живцем у власному будинку: рятувальники у Запоріжжі ліквідували пожежу
- Вибухнув у ванній кімнаті: в Одесі сталася пожежа через повербанк
- На Волині горіла пилорама: загинула дитина