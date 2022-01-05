У Києві в парку на Відрадному стовп вдарив струмом таксу

Стовп, який б'ється струмом, виявився несправним і після інциденту його відремонтували.
У Києві в парку на Відрадному жінка вигулювала свою таксу. Пес підійшов до стовпа за звичкою помітити і отримав удар струмом.
За словами переляканої власниці, собака півтори хвилини скавчав, трусився і ледь дійшов додому. На тілі такси виявили синці та потріскані капіляри.
Жінка викликала електриків на місце події.
Після інциденту з таксою, комунальники провели перевірку системи освітлення. Про це розповіла головний інженер КП УЗН Солом’янського району Вікторія Майструк на телеканалі "Київ".
“Приїхали спеціалісти з КП “Кївсміськсвітло” і спеціальними приладами перевірили чи є несправність у стовпі”, – пояснила вона.
Майструк зауважила, що за результатми перевірки було виявлено несправність проводу живлення вузла з’єднання. Працівники провели ремонтні роботи.
“Крім того, будуть проведені подальші роботи з обстеження системи освітлення для уникнення схожих небезпечних ситуацій”, – додала вона.
Інженер зазначила, що це перший випадок, коли до них звернулися з інформацією про те, що стовп вдарив когось струмом. І наголосила, що у такому випадку необхідно обов’язково звертатися до КП з утримання зелених насаджень.
Нагадаємо, пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку.
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