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У Києві в метро вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві в метро вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава – фото

Віталій Кличко з машиністом столичного метро / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

Наприкінці жовтня столичне метро отримало останні вагони в рамках допомоги від Варшави.

У Києві від 1 листопада зеленою гілкою метро вже курсує потяг з вагонів, які столиця отримали від Варшави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні", - написав мер.

Віталій Кличко у вагоні метро, які Варшава передала Києву / ©
Віталій Кличко у вагоні метро, які Варшава передала Києву

Віталій Кличко додав, що загалом в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро. 

Вагони метро, які Києву передала Варшава / ©
Вагони метро, які Києву передала Варшава
Вагони метро, які Києву передала Варшава / ©
Вагони метро, які Києву передала Варшава

Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки. 

За даними КМДА, 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом (фото).

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Дата публікації
Перегляди
872
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