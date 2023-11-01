У Києві в метро вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава – фото

Наприкінці жовтня столичне метро отримало останні вагони в рамках допомоги від Варшави.
У Києві від 1 листопада зеленою гілкою метро вже курсує потяг з вагонів, які столиця отримали від Варшави.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні", - написав мер.
Віталій Кличко додав, що загалом в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.
Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки.
За даними КМДА, 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів.
Нагадаємо, у Києві 31 жовтня відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом (фото).
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