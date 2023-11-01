У Києві в метро вже курсує потяг з вагонів, які передала Варшава – фото

Наприкінці жовтня столичне метро отримало останні вагони в рамках допомоги від Варшави.

У Києві від 1 листопада зеленою гілкою метро вже курсує потяг з вагонів, які столиця отримали від Варшави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні", - написав мер.

Віталій Кличко у вагоні метро, які Варшава передала Києву

Віталій Кличко додав, що загалом в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.

Вагони метро, які Києву передала Варшава

Вагони метро, які Києву передала Варшава

Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки.

За даними КМДА, 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня відновили рух під Дегтярівським шляхопроводом (фото).

Читайте також: