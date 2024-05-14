У Києві в метро на рейки під поїзд впала жінка: що сталося (відео)

Жінка впала на колії. На щастя, вона не постраждала.

Увечері, 14 травня, у Києві, жінка впала на колії метрополітену.

Про це передає кореспондент ТСН.ua.

Інцидент стався на станції метро "Позняки".

"Жінка 58 років, впала під потяг. Травмована не була. Її у шокованому стані передали "швидкій", – розповіли нам у поліції Києва.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві прорвало мережу "Київтеплоенерго".

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