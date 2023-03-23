У Києві в матері вилучили немовля, яке жило в закинутій недобудові (фото)

Маленький хлопчик жив посеред бруду та антисанітарії.

У Києві в 36-річної матері вилучили п'ятимісячне немовля, якого виховували в закинутій недобудові. Дитина жила в антисанітарії без будь-яких комунікацій.

Про це повідомили в поліції Києва.

Анонімний дзвінок про неналежні умови виховання хлопчика надійшов до соціальної служби Печерського району. Зараз дитина перебуває в медичному закладі, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

З матір'ю немовляти спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом затримали 43-річного мешканця багатоповерхівки, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири на восьмому поверсі.

Батько вкрав немовля від мами, бо певен, що вона його хотіла продати

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