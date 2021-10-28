У Києві внаслідок ДТП із чотирма легковиками, фурою і автобусом постраждали четверо людей: фото

За попередніми даними, чотирьох пасажирів автобуса госпіталізували.

У Києві увечері у четвер, 28 жовтня, на набережній Дніпра внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод з шістьма автомобілями постраждали щонайменше четверо людей.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Дмитро Святненко.

За його словами, водій автомобіля Audi, рухаючись з боку станції метро "Дніпро" в напрямку Поштової площі, нібито на швидкості перелаштовувся з другого ряду в перший і, не побачивши припаркований автомобіль, в'їхав у BMW.

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У цей час інший водій, вочевидь, відволікшись на аварію, зіткнувся із фурою, яка, зі свого боку, в'їхала в автобус. До того ж, останній зачепив Mercedes.

За попередніми даними, чотирьох пасажирів автобуса госпіталізували. Тим часом учасники першої ДТП оформили Європротокол і вже залишили місце інциденту. За словами очевидців, вони могли бути драгрейсерами.

Рух набережною Дніпра у бік Поштової площі залишався заблокованим впродовж двох годин, наразі його відновлено. Інформація щодо інциденту уточнюється.

Тим часом 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП в Харкові Микола Х. зізнався, що у момент аварії перебував за кермом автомобіля Infiniti.

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