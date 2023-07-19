У Києві в лікарні загадково помер 31-річний військовий: підозрюють умисне вбивство

В одній із лікарень Києва загадково помер 31-річний військовий, який перебував там на лікуванні. Наразі поліція проводить розслідування, відкрито два кримінальних провадження. Одне з них - умисне вбивство.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, військовий був на лікуванні в одній із лікарень Солом’янського району від 30 червня.

"16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу", - йдеться у повідомленні.

Працівники муніципальної охорони допомогли медикам доправити чоловіка до палати, проте згодом його перевели до реанімації. 17 липня військовий загадково помер. У лікарні працювали правоохоронці, щоб встановити причини трагедії.

"Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий", - зазначили у поліції.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Призначено експертизу, яка допоможе встановити причини смерті.

Нагадаємо, у селі Шрамківка Черкаської області 21-річний хлопець побив військового на милицях. Він звинувачував пораненого захисника України в тому, що, "мовляв, триває війна".

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