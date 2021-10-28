У Києві в ліфті повісили портрет Путіна: з'явилася реакція мешканців будинку (відео 18+)

Портрет на місці довго не затримався, його зірвали чоловіки, кинули на підлогу і ногами виштовхали з ліфта.

У Києві в одній з багатоповерхівок у ліфті повісили портрет глави Кремля Володимира Путіна. Водночас прихована камера фільмувала реакцію людей на цей портрет.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-паблік "Столиця".

Судячи з відео, зображення Путіна в ліфті не залишало байдужими мешканців багатоповерхівки. Люди спочатку здивовано розглядали нововведення, сміялися, фотографували на смартфони, це супроводжувалося нецензурними висловами та лайкою на адресу глави країни-агресорки.

Зрештою портрет на місці довго не затримався, його зірвали чоловіки, які утрьох зайшли в ліфт. Вони кинули портрет на підлогу і ногами виштовхали з ліфта.

Обережно, відео 18+, містить нецензурні вислови

Нагадаємо, у Кремлі заявили про відсутність перспектив для зустрічі Зеленського і Путіна.

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