У Києві в Гідропарку спалахнула пожежа: дим було видно за кілометри, на місці працювали рятувальники

До гасіння залучались 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
Сьогодні, 25 жовтня, в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Горіла приватна лазня. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомила пресслужба ДСНС України.
"25 жовтня, близько 16 год., на Долобецькому острові, що розташований в районі Гідропарку, виникло загоряння приватної лазні на р. Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що о 16:30 пожежу локалізовано, о 16:50 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння було залучались 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
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