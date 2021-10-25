У Києві в Гідропарку спалахнула пожежа: дим було видно за кілометри, на місці працювали рятувальники

У Києві в Гідропарку спалахнула пожежа: дим було видно за кілометри, на місці працювали рятувальники

До гасіння залучались 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Горіла приватна лазня. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомила пресслужба ДСНС України.

"25 жовтня, близько 16 год., на Долобецькому острові, що розташований в районі Гідропарку, виникло загоряння приватної лазні на р. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:30 пожежу локалізовано, о 16:50 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучались 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо:

У Київській області займання торфовищ одразу в кількох місцях. У повітря здіймаються стовпи їдкого диму. Рятувальники кажуть - загорілося, бо місцеві взялися палити суху траву.

У повітря здіймаються стовпи їдкого диму. Рятувальники кажуть - загорілося, бо місцеві взялися палити суху траву. Також у Києві згоріло п'ять машин, ще дві - пошкоджено. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Ломоносова.

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