У Києві в багатоповерхівці вибухнув маленький газовий балон і розніс квартиру (фото)

Постраждав 38-річний квартиронаймач.
У Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої стався вибух на 17 поверсі 22-поверхового будинку. На кухні вибухнув маленький газовий балон і розніс квартиру.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві.
У результаті вибуху було зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальні, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків також пошкоджені припарковані біля будинку три автомобілі і кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.
38-річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Його госпіталізували до опікового центру.
Вибух стався внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Фастові на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент стався через збій у роботі котла. Хлопчика госпіталізували до лікарні.
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