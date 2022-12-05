У Києві в багатоповерхівці вибухнув маленький газовий балон і розніс квартиру (фото)

У Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої стався вибух на 17 поверсі 22-поверхового будинку. На кухні вибухнув маленький газовий балон і розніс квартиру.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві.

У результаті вибуху було зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальні, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків також пошкоджені припарковані біля будинку три автомобілі і кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.

38-річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Його госпіталізували до опікового центру.

Вибух стався внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у Фастові на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент стався через збій у роботі котла. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

Чадний газ: чого він такий небезпечний і як виявити симптоми отруєння – парамедик Ярослав Вус

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