У Києві в багатоповерхівці стався вибух: повилітали вікна, є постраждалий (фото)

Виявилося, що в квартирі вибухнув самогонний апарат.

У Києві на вулиці Райдужній 31 січня пролунав вибух на дев'ятому поверсі житлового будинку. Очевидці розповіли, що в квартирі повилітали вікна.

Як виявилося, на місці події вибухнув самогонний апарат, повідомили в патрульній поліції Києва.

Унаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки, його госпіталізували до до лікарні. Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі.

У поліції попередили, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення в Україні передбачена адміністративна відповідальність.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, що в приватному будинку на Київщині три людини загинуло через отруєння чадним газом від генератора. Один із загиблих - військовослужбовець Єгор Пасхалов, який повернувся з "нуля".

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