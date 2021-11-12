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У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятували немовля, проте загинув чоловік

У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятували немовля, проте загинув чоловік

pixabay.com

Причини виникнення займання встановлюються. 

У Києві на Повітрофлотському проспекті 12 листопада сталась пожежа. На місці події виявили тіло чоловіка. 

Про це повідомили в ДСНС м. Києва. 

Займання сталось в одній із квартир на 13 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Пожежа сталась о 14:49, рятувальники її ліквідували о 15:48. 

Під час гасіння пожежі в квартирі працівники ДСНС врятували немовля. Також у помешканні виявили чоловіка 1955 року народження, він був непритомним. 

"На жаль, реанімаційні дії результату не дали - медики констатували смерть. Згодом рятувальники евакуювали ще одну людину та для перевірки стану здоров'я передали медикам", - йдеться у повідомленні. 

Причини виникнення займання встановлюються. 

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