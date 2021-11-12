У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятували немовля, проте загинув чоловік

Причини виникнення займання встановлюються.
У Києві на Повітрофлотському проспекті 12 листопада сталась пожежа. На місці події виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС м. Києва.
Займання сталось в одній із квартир на 13 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Пожежа сталась о 14:49, рятувальники її ліквідували о 15:48.
Під час гасіння пожежі в квартирі працівники ДСНС врятували немовля. Також у помешканні виявили чоловіка 1955 року народження, він був непритомним.
"На жаль, реанімаційні дії результату не дали - медики констатували смерть. Згодом рятувальники евакуювали ще одну людину та для перевірки стану здоров'я передали медикам", - йдеться у повідомленні.
Причини виникнення займання встановлюються.
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