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У Києві утворився справжній потоп у Святошинському районі: що саме сталося

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Києві утворився справжній потоп у Святошинському районі: що саме сталося

Система дощової каналізації на вулиці Стеценка не справляється із кількістю опадів.

У Святошинському районі столиці, на вулиці Стеценка, де пройшли найсильніші зливи, працює гідрослужба "Київавтодору". Там ліквідовують локальне підтоплення. Нині рух на частині вулиці ускладнено, однак прориву комунікацій водопостачання немає.

Про це ТСН.ua повідомили у "Київводоканалі".

У відомстві також нас запевнили, що підтоплення вулиці у Святошино пов'язано з дощовою каналізацію, а саме через засмічення стоків левнівок.

Тут планують реконструкцію, під час якої мають збудувати новий колектор дощової каналізації. Це вирішить проблему з підтопленнями.

Нагадаємо, днями у Києві через прорив труби затопило вулицю Драгоманова 17.

На початку лютого в столиці стався прорив труби тепломережі на вул. Малевича, внаслідок чого гаряча вода полилася дорогою і тротуаром, а всю вулицю затягло парою.

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Дата публікації
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