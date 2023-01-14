У Києві уражень критичної інфраструктури не було, ППО все збила

Завдяки ефективній роботі ППО у столиці не допущено ураження об’єктів критичної інфраструктури, зазначив Сергій Попко.
У Києві уражень критичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки не було, ППО все збила.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ввечері 14 січня.
"Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці! Завдяки ефективній роботі ППО в Києві не допущено ураження об’єктів критичної інфраструктури", - розповів Попко.
Начальник КМВА закликав зберігати спокій, а у разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.
Ракетна атака на Київ 14 січня
У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.
Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.
Також стало відомо, що у Голосіївському районі уламки ракети впали на нежитлову територію, там виникла пожежа.
Потім після 16:00 14 січня у столиці знову лунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ці вибухи є звуками роботи ППО.
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