У Києві уламки безпілотників впали на територію школи: деталі від влади

Інформації про потерпілих наразі немає.

У Києві зранку під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО. В одному з районів міста зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - поінформував міський голова.

Нагадаємо, вночі проти росіяни вдарили по Україні "Шахедами" вночі проти 18 березня. ППО знищила 63 дрони, а 64 - локаційно втрачено.

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