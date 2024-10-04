У Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок: зайнялася пожежа

У Дарницькому районі Києва відбулось загоряння квартири на 8 поверсі будинку внаслідок можливого падіння уламків ворожого ударного безпілотника.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Він заявив, що наразі всі необхідні служби направляються на місце.

"У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізнього вечора 3 жовтня у Києві пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

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