У Києві уламки безпілотника впали на дорогу, загорілись і знищили легкове авто: фото

У Києві рятувальники отримали повідомлення, що у Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Там виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували", – розповів Кличко.

Постраждав водій легкового авто / Фото: Управління ДСНС Києва

На Обухівську трасу впали уламки БпЛА та виникла пожежа / Фото: Управління ДСНС Києва

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, у Києві обійшлося без руйнувань.

Сергій Попко повідомив, що повітряна тривога в Києві 26 серпня сумарно тривала 8 з половиною годин.

"Уточнення даних по ударних БпЛА – протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА. Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", – додав він.

Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.

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