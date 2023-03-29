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На Київщині ухилянти масово тікали за кордон: скільки коштувала "чоловіча свобода" (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Київщині ухилянти масово тікали за кордон: скільки коштувала "чоловіча свобода" (фото, відео)

Фото: Андрій Нєбитов

За оформлення безперешкодного перетину кордону ухилянти платили на диво відносно малу суму – лише 15 -25 тисяч гривень.

У Києвській області поліція викрила канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.

За інформацією правоохоронців, одружжя киян організувало схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

36-річний чоловік та 32-річна жінка створили сайти, на яких пропонували ухилянтам допомогу у виїзді за межі України. Вартість оформлення безперешкодного перетину кордону "за станом здоров’я" становила 15 -25 тисяч гривень.

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Готові підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного і підроблені довідки військово-лікарської комісії зловмисники надсилали поштою.

Поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів: грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, підроблені документи, довідки військово-лікарської комісії, печатки та штампи різних установ та організацій.

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За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.  Впродовж року було зафіксовано 15 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Днями у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України. Тепер його депортують назад. Недавно на кордоні з Угорщиною виявили 20-річного ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька.

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Дата публікації
Перегляди
1492
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