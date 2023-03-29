На Київщині ухилянти масово тікали за кордон: скільки коштувала "чоловіча свобода" (фото, відео)

За оформлення безперешкодного перетину кордону ухилянти платили на диво відносно малу суму – лише 15 -25 тисяч гривень.

У Києвській області поліція викрила канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.

За інформацією правоохоронців, одружжя киян організувало схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

36-річний чоловік та 32-річна жінка створили сайти, на яких пропонували ухилянтам допомогу у виїзді за межі України. Вартість оформлення безперешкодного перетину кордону "за станом здоров’я" становила 15 -25 тисяч гривень.

Готові підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного і підроблені довідки військово-лікарської комісії зловмисники надсилали поштою.

Поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів: грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, підроблені документи, довідки військово-лікарської комісії, печатки та штампи різних установ та організацій.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.