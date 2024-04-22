У Києві учня жорстоко побили у школі: підлітку діагностували розрив яєчка – його прооперували, фото

У столиці спалахнув скандал через побиття дитини у школі.

У Києві, у школі №81, однолітки жорстоко побили 13-річного учня – у нього серйозна травма яєчка та сильно набрякла нога. Хлопцю вже зробили операцію.

Пост про це написала матір учня у закритій групі Facebook "Лікарі та пацієнти Києва".

Як розповіла жінка, її 13-річного сина сильно вдарили в пах. Операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток спочатку замовчував те, що сталося у школі.

13-річний учень, якого побили однолітки / Фото: скриншот

Мама хлопця випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора рази більше за праву, а також було "дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено".

Травми у підлітка після побиття / Фото: скриншот

"Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати", - розповіла матір дитини.

Пост мами про побиття хлопця у школі / Фото: скриншот

У коментарях до посту освітній омбудсмен Сергій Горбачов порадив матері підлітка подати письмові заяви до поліції та написати заяву до закладу освіти, де стався цей інцидент.

"Цю справу має розслідувати поліція, бо це не лише булінг, а й завдання тілесних ушкоджень, ступінь яких має встановити судово-медична експертиза", - написав Горбачов", - наголосив Горбачов.

Реакція освітнього омбудсмена Сергія Горбачова / Фото: скриншот

За словами жінки, поліція була в лікарні, де прооперували хлопця.

Коментар мами хлопця / Фото: скриншот

У коментарях також пишуть, що дитину побили нібито через те, що одноліткам здалося, що хлопчик дивився мультик російською мовою.

Нагадаємо, на Київщині 5 підлітків, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку – моторошні подробиці.

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