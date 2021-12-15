У Києві у журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції (фото)

У Києві у журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції (фото)

Він назвав інцидент "київським парадоксом".

У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції Києва.

Про це журналіст розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Черниш пояснив, що велосипед стояв у коридорі його під'їзду, прикутий до стіни та захований за дверима. У цей час він знаходився в будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

"Що таке "київський парадокс"? Це коли береш інтерв'ю у начальника київської поліції (фото 1), а зараз у тебе крадуть велосипед (фото 2) прямо з-під квартири", - написав журналіст.

Він додав, що велосипед був старий, подряпаний і не дуже дорогий.

Олег Черниш у Facebook

Зазначимо, що грудень - час купувати подарунки до новорічних свят. У період карантину багато людей обирають інтернет-магазини замість походів до торгових центрів. Однак часто в мережі трапляються шахраї. У патрульній поліції України розповіли, як безпечно купити подарунки і не натрапити на на хитрощі зловмисників.

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