У Києві у журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції (фото)

Він назвав інцидент "київським парадоксом".
У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції Києва.
Про це журналіст розповів на своїй сторінці у Facebook.
Черниш пояснив, що велосипед стояв у коридорі його під'їзду, прикутий до стіни та захований за дверима. У цей час він знаходився в будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві.
"Що таке "київський парадокс"? Це коли береш інтерв'ю у начальника київської поліції (фото 1), а зараз у тебе крадуть велосипед (фото 2) прямо з-під квартири", - написав журналіст.
Він додав, що велосипед був старий, подряпаний і не дуже дорогий.
Зазначимо, що грудень - час купувати подарунки до новорічних свят. У період карантину багато людей обирають інтернет-магазини замість походів до торгових центрів. Однак часто в мережі трапляються шахраї. У патрульній поліції України розповіли, як безпечно купити подарунки і не натрапити на на хитрощі зловмисників.
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