У Києві у розпал коронавірусу звільнили лікаря-інфекціоніста Дубровського: що відомо

Жодні варіанти, щоб залишитися й надалі допомагати людям, навіть не розглядалися керівництвом.
У Києві у розпал коронавірусу з Київської клінічної лікарні №4 звільнили лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського. Йому сказали написати заяву за власним бажанням, по-доброму, і звільнили з лікарні. Жодні варіанти, щоб залишитися й надалі допомагати людям, навіть не розглядалися керівництвом.
Про це повідомив сам лікар у Facebook.
"З початку цього тижня я більше не співробітник Київської клінічної лікарні №4.
▪ Наскільки це розумно, у такий складний період скорочувати кадри, яких і так критично не вистачає, судити не мені. Проте, ілюстрація ситуації є: Україна продовжує втрачати медиків у стаціонарах, процес триває.
▪ Тиск "згори" очевидний. Хоча багато я не знаю, і, швидше за все, не хочу навіть дізнаватися.
▪ Я багатьом зобов'язаний лікарні, в якій пропрацював майже 10 років. Тут мене вчили, виховували та вирощували, як фахівця, гідні вчителі. Своїм колегам я низько вклоняюся за весь переданий досвід та знання, які й надалі використовуватимуться виключно для допомоги людям", - написав він.
Дубровський водночас зазначив, що у нього все добре і він негайно стає до роботи.
"Буду і надалі спрямовувати всю свою енергію на лікування людей, наукову діяльність та впровадження здорового глузду в багато сфер нашого життя. Я вдячний керівництву за те, що мені надають шанс розвиватися та рухатися далі. Коли одні двері зачиняються, інші, виявляється, давно чекали відчиненими", - резюмував лікар.
Водночас ТСН.ua звернувся із запитом до керівництва Київської клінічної лікарні №4 та очікує на відповідь найближчим часом.
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
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