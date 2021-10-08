У Києві у маршрутки просто під час руху відпали двері: фото

За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу.
У Києві у маршрутки №509 просто під час руху відпали двері.
Водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.
Про це повідомив telegram-паблік "Киев Сейчас".
"За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на перевізника склали шість протоколів за порушення правил перевезень", - йдеться у дописі.
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