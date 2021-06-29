У Києві у фейкових обмінниках ошукали людей на 17 млн гривень: трьом учасникам ОПГ повідомлено про підозру

Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність злочинної групи ще у квітні 2021 року.

Ще трьом учасникам організованої групи, які діяли під виглядом фейкових обмінників валют та ошукали киян на 17 млн гривень, повідомлено про підозру.

Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність вказаної злочинної групи ще у квітні 2021 року, затримавши на гарячому чотирьох учасників групи після вчинення чергового злочину. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на 68 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході слідства встановлено сімох учасників злочинної групи, які діяли на території столиці протягом п'яти місяців та причетні до щонайменше восьми аналогічних злочинів.

За попередніми оцінками, зловмисникам за увесь час здійснення злочинної діяльності, вдалося заволодіти близько 17 мільйонами гривень.

Наразі шахраям повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи.

Шістьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та одному у вигляді застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

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