У Києві у домашньої тварини виявили сказ: чи є небезпека

Власниця тварини запевняє, що кішка людей не кусала.

В Києві у кішки, яку підібрали в Боярці, виявили сказ. Тварина загинула.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

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За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві, до відділу по боротьбі зі сказом тварин 29 січня 2023 року був доставлений труп кішки. Власниця повідомила, що близько трьох тижнів тому вона знайшла 2 кицьок у Боярці та прихистила у себе вдома. За її словами, тварини були у клітці.

"Від 27 січня у однієї з кицьок відмічалася неадекватна поведінка (нервові прояви, неспровокована агресія), відмова від води та їжі. 29 січня під час транспортування тварини до відділу по боротьбі зі сказом тварина пала", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено позитивний діагноз на сказ. Друга кішка отримує курс вимушеної вакцинації відповідно до Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин.

Власниця тварини запевняє, що кішка не кусала людей.

ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві ініціює проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) з питання організації заходів щодо недопущення сказу.

Нагадаємо, на Чернігівщині німецька вівчарка напала на двох рідних сестер.

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