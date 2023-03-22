У Києві у чоловіка в руках здетонувала граната – він загинув на місці

У Подільському районі Києва 22 березня пролунав вибух – 29-річний чоловік підірвав себе гранатою біля дитячого майданчика.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Вранці до правоохоронців надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух та в подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

Нагадаємо, на Київщині мати викинула немовля з 5-го поверху.

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