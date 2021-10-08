У Києві у чоловіка просто у вагоні метро почалася сильна кровотеча: що відомо (відео)

У Києві у чоловіка просто у вагоні метро почалася сильна кровотеча: що відомо (відео)

Поліцейські перетягнули чоловіку ногу джгутом, щоб зупинити кровотечу, і викликали швидку.

У Києві на станції метро "Теремки" у вагоні у чоловіка відкрилася сильна кровотеча.

Надзвичайна подія сталася 8 жовтня близько 8 ранку.

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Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua у Telegram.

"У вагоні поїзда сталася надзвичайна подія, з невідомих причин, відкрилася сильна кровотеча у пасажира, чоловіка років 45-50", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські перетягнули йому ногу джгутом, щоб зупинити кровотечу, і викликали швидку.

Рух поїздів метро невдовзі відновили.

У поліції повідомили, що у чоловіка розірвалися шви після нещодавно перенесеної операції на нозі.

Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, у таксі стало зле нардепу Антону Полякову. Чоловік помер. За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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