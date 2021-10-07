У Києві троє школярів спланували втечу та підняли на ноги поліцію: подробиці історії

У Києві троє школярів спланували втечу та підняли на ноги поліцію: подробиці історії

Дітей знайшли у кукурудзяному полі.

У Києві троє 12-річних хлопців самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування.

Про це повідомляє поліція.

Також читайте Пішли до лісу по гриби і зникли: у Львівській області розшукали двох жінок та їхній дітей

Пошуки школярів тривали всю ніч. Близько 5 години ранку школярів розшукали та повернули до домівок. Вони блукали у кукурудзяному полі.

Як з‘ясувалось, друзі ретельно спланували втечу. У шкільному зошиті вони намалювали план своїх пригод та вирушили у подорож. Після втечі зі школи діти зайшли до оселі одного із товаришів, перевдягнулись у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку.

Однак довго мандрувати хлопцям не довелося - їх розшукали правоохоронці.

На розшук неповнолітніх було залучено особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького та Богуславського відділень поліції, оперативників карного розшуку, працівників ювенальної превенції, кінологів поліції Київщини. На розшук школярів оперативно залучено понад 40 працівників полку поліції особливого призначення та співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії. Крім того, розміщено орієнтування в соціальних мережах, залучено громадськість та мисливців з тепловізорами.

Новини України: у Київській області розшукали трьох школярів-утікачів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання