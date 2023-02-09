У Києві троє містян передавали представнику спецслужб РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури: фото

Обвинувачені добровільно погодилися на пропозицію представника спецслужб РФ допомагати йому у проведенні підривної діяльності проти України.

У Києві троє містян передавали представнику спецслужб РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох мешканців Києва, завербованих представниками спецслужб країни-агресора. Двоє з них обвинувачуються у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), інший - у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачені добровільно погодилися на пропозицію представника спецслужб РФ допомагати йому у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання його завдань вони здійснювали фото та відеофіксацію об’єктів критичної інфраструктури столиці, адмінбудівель державних органів та закладів охорони здоров’я.

Один з містян збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень та перебування військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань, які беруть участь у відсічі збройної агресії.

Зібрані дані зловмисники передавали ворогу за допомогою одного з месенджерів під час особистого листування. За виконання поставлених завдань російською спецслужбою чоловіки отримували грошову винагороду.

За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі сімох російських агентів, які можуть бути причетними до ракетного удару по багатоповерхівці.

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