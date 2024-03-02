У Києві троє людей потрапили до лікарні через неякісні смаколики: триває епідрозслідування

У Києві троє людей звернулись медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці із захворюванням на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Як зазначається, усі три випадки захворювання на гостру кишкову зафіксовані 1 березня.

Ймовірно, захворювання спричинило вживання неякісної кулінарної продукції, придбаної в одному із закладів торгівлі столиці.

Хворі звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медзакладах столиці.

Лікарі та фахівці Центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

"ДУ “Київський міський ЦКПХ МОЗ України” проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в одному з готелів Києва виявили гостру кишкову інфекцію.

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