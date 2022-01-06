У Києві тролейбуси змінять маршрут: що сталося

У Києві тролейбуси змінять маршрут: що сталося

Причина зміну маршруту - ремонт та перевлаштування контактної мережі.

У Києві тролейбуси змінять маршрут.

У ніч проти 8 січня змінять маршрут тролейбуси № 92Н, через ремонт контактної мережі по проспекту Правди — вул. І. Виговського.

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Про це повідомляється на сайті "Київпастрансу" у розділі "Зміни руху".

Від 00:50 до 05:20 рух тролейбуси курсуватимуть:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" — до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Також у ніч проти 9 січня змінять маршрути тролейбуси № 42, 50 та 91Н.

"У зв’язку з перевлаштуванням контактної мережі тролейбуса по бульв. Дружби Народів — Либідська площа. Із 00:01 до 05:00 09.01.2022 р. рух тролейбусів по бульв. Дружби Народів — Либідська площа буде закрито", — зазначають у "Київпастрансі".

Рух маршрутів буде організовано:

Маршрут № 42: від вул. Дегтярівської до Деміївської площі.

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

— від ст. м. "Либідська": 23:32, 23:55;

— від вул. Дегтярівська: 22:50, 23:12.

Маршрут № 50: від ст. м. "Либідська" до Дарницької площі.

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

— від ст. м. "Либідська": 21:08, 21:35;

— від ст. м. "Либідська" до Керченської площі: 22:00, 22:50;

— від вул. Милославська: 22:15, 22:40.

Маршрут № 91Н:

— від вул. Милославської до Дарницької площі;

— від Залізничного вокзалу "Центральний" до Либідської площі.

О 05:00 рух буде відновлено.

Нагадаємо, на Різдво, 7 січня, можливі обмеження в роботі Київського метрополітену. На вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.

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