У Києві тролейбуси змінять маршрут: що сталося

Причина зміну маршруту - ремонт та перевлаштування контактної мережі.
У Києві тролейбуси змінять маршрут.
У ніч проти 8 січня змінять маршрут тролейбуси № 92Н, через ремонт контактної мережі по проспекту Правди — вул. І. Виговського.
Про це повідомляється на сайті "Київпастрансу" у розділі "Зміни руху".
Від 00:50 до 05:20 рух тролейбуси курсуватимуть:
"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" — до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Також у ніч проти 9 січня змінять маршрути тролейбуси № 42, 50 та 91Н.
"У зв’язку з перевлаштуванням контактної мережі тролейбуса по бульв. Дружби Народів — Либідська площа. Із 00:01 до 05:00 09.01.2022 р. рух тролейбусів по бульв. Дружби Народів — Либідська площа буде закрито", — зазначають у "Київпастрансі".
Рух маршрутів буде організовано:
Маршрут № 42: від вул. Дегтярівської до Деміївської площі.
Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:
— від ст. м. "Либідська": 23:32, 23:55;
— від вул. Дегтярівська: 22:50, 23:12.
Маршрут № 50: від ст. м. "Либідська" до Дарницької площі.
Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:
— від ст. м. "Либідська": 21:08, 21:35;
— від ст. м. "Либідська" до Керченської площі: 22:00, 22:50;
— від вул. Милославська: 22:15, 22:40.
Маршрут № 91Н:
— від вул. Милославської до Дарницької площі;
— від Залізничного вокзалу "Центральний" до Либідської площі.
О 05:00 рух буде відновлено.
Нагадаємо, на Різдво, 7 січня, можливі обмеження в роботі Київського метрополітену. На вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.
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