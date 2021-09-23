У Києві три виші перейшли на дистанційне навчання: деталі

У Києві три виші перейшли на дистанційне навчання: деталі

Відповні розпорядження з'явилися на сайтах університетів.

У Києві три виші перейшли на дистанційне навчання: це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Київський національний лінгвістичний університет.

Відповні розпорядження з'явилися на сайтах університетів, передає Київ.Media.

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Від 23 вересня до 13 жовтня 2021 студенти КНУ ім. Шевченка вчитимуться онлайн.

“У період з 23 вересня до 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснювати відповідно до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання”, – йдеться на сайті вишу.

Підставою для таких змін є рішення Державної комісії з ТЕБ та НС про встановлення із 23 вересня 2021 року "жовтого" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території України і застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для "жовтого" рівня.

Відповідаючи на низку питань: 1. Постанова Уряду про 80% передбачає не лише викладачів і не лише якогось... Опубліковано Володимиром Бугровим Середа, 22 вересня 2021 р.

Також на дистанційку перейшов Київський національний лінгвістичний університет.

"З метою забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ ректорат прийняв рішення запровадити в Університеті дистанційне навчання від 23 вересня 2021 року (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти)", – повідомили на сайті вишу.

Онлайн студенти від 23 вересня будуть навчатися також у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті вишу.

У виші зазначили, що дистанційна форма навчання буде здійснюватися до моменту вакцинації не менш як 80% працівників університету.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

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