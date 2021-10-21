У Києві три десятки пасажирів не змогли потрапити в потяги

Одного разу провідникові довелося викликати поліцію.

Після того, як 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила пасажирських перевезень між областями усіма видами транспорту, на київському залізничному вокзалі не допустили до потягів близько 30 пасажирів.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст Олександр Рудоманов.

Також читайте На потяг та у автобус за новими правилами: чи призвичаїлися пасажири та працівники та де не минулося без скандалів

Окрім трьох десятків пасажирів, яких не допустили до посадки в потяг без відповідних документів, які підтверджують вакцинацію або відсутність коронавірусної хвороби, ще одного пасажира висадили під час руху потяга. Він відштовхнув провідника і пройшов у вагон. Довелося викликати поліцію.

“Начальники поїздів, в принципі, здивовані, бо очікували більше конфліктів і скандалів”, _ написав журналіст.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що за першу половину доби 21 жовтня не допустили до поїздки 18 пасажирів, які не мали належних документів. Йдеться про сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання