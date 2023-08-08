У Києві тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв виявилась ворожою інформаторкою

У Києві тренерка однієї із столичних шкіл бойових мистецтв від початку повномасштабного вторгнення почала публікувати на прокремлівських телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста. На неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням російського куратора киянка відслідковувала місця базування оборонців столиці. У своїх звітах агресору вона уточнювала не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони.

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Також тренерка зливала координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

Отриману розвідінформацію окупанти використовували для здійснення прицільних повітряних ударів по Києву.

Зрадницю затримали. Суд призначив її вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові затримали групу коригувальників, які наводили удари по об'єктах ЗСУ.

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