У Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив десятки машин: відома причина (відео)

У КМВА наголосили, що трамвай, що спричинив аварійну ситуацію, був у справному стані.

У вівторок, 6 серпня, на вулиці Глибочицькій у Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив близько 10 машин.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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За словами очевидці, через ДТП близько 10 машин пошкоджено. Його вдалось зупинити тільки, коли рейковий транспортний засіб врізався в інший трамвай, який рухався назустріч.

Патрульна поліція Києва попереджає, що внаслідок аварії - ускладнений рух в обох напрямках.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - наголосили правоохоронці.

В комунальному підприємстві назвали причину. За інформацією КП "Київпастранс", причина ДТП - людський фактор, а саме некоректні дії водія.

"За результатами першочергового обстеження спеціалісти «Київпастранс", причиною аварії назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія. Так, за інформацією комунального підприємства, під час керування вагоном водій допустив недбалість, що призвела до аварійної ситуації", - сказано у повідомленні.

У КМВА наголосили, що трамвай, що спричинив аварійну ситуацію, був у справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд.

У Києві сталася незвична ДТП - трамвай без водія зʼїхав згори та на своєму шляху протаранив десятки машини

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