У Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив десятки машин: відома причина (відео)

У КМВА наголосили, що трамвай, що спричинив аварійну ситуацію, був у справному стані.
У вівторок, 6 серпня, на вулиці Глибочицькій у Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив близько 10 машин.
Про це повідомили місцеві пабліки.
За словами очевидці, через ДТП близько 10 машин пошкоджено. Його вдалось зупинити тільки, коли рейковий транспортний засіб врізався в інший трамвай, який рухався назустріч.
Патрульна поліція Києва попереджає, що внаслідок аварії - ускладнений рух в обох напрямках.
"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - наголосили правоохоронці.
В комунальному підприємстві назвали причину. За інформацією КП "Київпастранс", причина ДТП - людський фактор, а саме некоректні дії водія.
"За результатами першочергового обстеження спеціалісти «Київпастранс", причиною аварії назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія. Так, за інформацією комунального підприємства, під час керування вагоном водій допустив недбалість, що призвела до аварійної ситуації", - сказано у повідомленні.
У КМВА наголосили, що трамвай, що спричинив аварійну ситуацію, був у справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд.
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