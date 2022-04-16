У Києві тимчасово запустили автобус до Пущі-Водиці

Автобус курсуватиме від станції метро "Почайна" до Пущі-Водиці.
Від сьогодні, 16 квітня, у Києві запрацював автобусний маршрут № 12Т від ст. м. "Почайна" до Пущі-Водиці (5 лінія).
Маршрут організовано тимчасово замість трамвайного маршруту, який наразі не працює через пошкодження колій.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Наразі у Пущі-Водиці тривають роботи з розмінування. Тому закликаю без потреби не відвідувати цю місцевість. У першу чергу це ваша безпека і збережене життя" – наголосив він.
Актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися у застосунку "Київ цифровий".
Нагадаємо, у Києві тарифи на гарячу воду влада не підвищуватиме до літа.
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