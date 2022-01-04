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У Києві тимчасово скасують деякі рейси міської електрички: список

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У Києві тимчасово скасують деякі рейси міської електрички: список

УНІАН

Рейси скасують 4-5 січня.

У Києві на два дні, 4-5 січня 2022 року, скасують кілька рейсів міської електрички.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу".

Тимчасове скасування деяких рейсів пояснюють технічними причинами.

Список скасованих ресів міської електрички:

4 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

5 січня (ранок):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

Як повідомлялося, відтепер вхід до терміналів Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для вхід охочих. Раніше через пандемію COVID-19 до приміщень впускали лише пасажирів.

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