У Києві тимчасово скасують деякі рейси міської електрички: список

Рейси скасують 4-5 січня.
У Києві на два дні, 4-5 січня 2022 року, скасують кілька рейсів міської електрички.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу".
Тимчасове скасування деяких рейсів пояснюють технічними причинами.
Список скасованих ресів міської електрички:
4 січня (вечір):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
5 січня (ранок):
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
Як повідомлялося, відтепер вхід до терміналів Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для вхід охочих. Раніше через пандемію COVID-19 до приміщень впускали лише пасажирів.
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