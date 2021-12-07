У Києві тимчасово скасують деякі рейси міської електрички: список

Рейси скасовують 8, 9, 10 грудня 2021 року від 9:00 до 18:00.
У Києві у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на станції "Почайна" тимчасово скасовують курсування деяких рейсів міської електрички.
Про це інформує "Київпастранс".
Рейси скасовують 8, 9, 10 грудня 2021 року від 9:00 до 18:00.
Список:
- №7410 Борщагівка – Дарниця;
- №7414 Борщагівка – Дарниця;
- №7416 Борщагівка – Дарниця;
- №7418 Борщагівка – Дарниця;
- №7419/7420 Дарниця – Дарниця;
- №7421/7422 Дарниця –Дарниця;
- №7502 Почайна – Дарниця;
- №7413 Дарниця – Київ-Волинський;
- №7507 Троєщина – Почайна.
Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:
- №7328 Київ-Волинський – Дарниця;
- №7409 Дарниця – Київ-Волинський.
Нагадаємо, метро в Києві у вівторок, 7 грудня, працюватиме довше, але три станції закриють.
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